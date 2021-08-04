Франция окажет поддержку Ливану в размере 100 миллионов евро

В годовщину взрывов в порту Бейрута президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Ливану помощь в размере 100 миллионов евро. Об этом Макрон сообщил, открывая третью международную конференцию по обеспечению поддержки ливанского населения. Французский лидер уточнил, что средства пойдут на систему образования и обеспечение ливанцев продовольствием. Макрон особо подчеркнул важность урегулирования затяжного политического кризиса в Ливане.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Ливан - замечательная страна, которая заслуживает лучшей судьбы, чем просто жить на международную помощь. Это зависит от вас. Необходимо сформировать правительство, достигнуть компромиссов, реализовать дорожную карту, составленную еще год назад. Макрон назвал приоритетной задачей создание кабинета министров, который осуществит самые неотложные меры".

"Последствия катастрофы в морском порту Бейрута до сих пор сказываются на социально-экономическом положении Ливана", - завил в свою очередь президент страны Мишель Аун. Люди сталкиваются с дефицитом продовольствия и лекарств. Расследование обстоятельств взрывов в порту будет доведено до конца, виновные понесут наказание, отметил Аун.

Мишель Аун, президент Ливана: "Я уже обещал ливанцам служить правосудию и привлекать к ответственности всех, чью причастность к случившемуся докажет следствие. Сегодня я подтверждаю данное обещание. Никто не будет стоять выше закона, независимо от того, насколько высокий занимает пост".

На фоне проходившей онлайн международной конференции, в столице страны Бейруте прошла акция протеста. Демонстранты выразили недовольство руководством страны и тем, что расследование по делу о взрывах в порту идет слишком медленно.