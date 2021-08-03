Лондон увеличит финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в три раза увеличить финансовую поддержку гражданскому обществу в Беларуси. Об этом сообщается на сайте британского правительства по итогам встречи главы кабмина с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Лондоне.

Тихановская прокомментировала гибель белорусского активиста Виталия Шишова: "Я бы сказала, что это преступление, но ничего не могу говорить без результатов расследования. Все, кто находится в Беларуси, и все, кто находится в изгнании, должны заботиться о своей безопасности, потому что мы видим, что режим, если захочет что-то сделать, не остановится ни перед чем, чтобы найти вас".

Тайг Энрайт, Euronews: "Визит Тихановской в Лондон — последняя остановка в дипломатическом турне, она побывала в Париже, Берлине и недавно в Вашингтоне. Но похоже, что тяжелое положение белорусской оппозиции ухудшается. Многие подозревают, что за смертью активиста на Украине стоит режим Александра Лукашенко. На днях белорусская легкоатлетка получила убежище в Польше, после того как чиновники пытались вывезти ее на родину из Токио. Ранее в этом году после похищения журналиста с борта самолета, который вынудили совершить посадку в Минске, Борис Джонсон предупредил Лукашенко, что его действия приведут к последствиям, но Лукашенко продолжает предпринимать антидемократические шаги".