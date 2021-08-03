Любови Соболь ограничили свободу

Любовь Соболь приговорена Преображенским судом Москвы к 1,5 годам ограничения свободы - бывшего юриста запрещённого в РФ Фонда борьбы с кооррупцией и соратницу находящегося в заключении критика Кремля Алексея Навального признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время акции протеста.

Решением суда Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, участвовать в митингах и выезжать за пределы города. Вину она не признала, приговор назвала политически мотивированным и вновь высказала критику в адрес властей:

"Эти жулики и воры никогда в жизни не отцепятся от нашей страны! Мы должны сами их выгнать из Государственной думы. Поэтому участвуйте в "Умном голосовании", ничего не бойтесь: всё равно рано или поздно мы победим, правда за нами!"

Приговор Любови Соболь - второй, связанный с проведением несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января 2021 года. По этому делу проходят ещё несколько человек, в том числе брат Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева. В понедельник был оглашен первый веридкт - студент Дани Акель был приговорён к штафу в размере 100 000 рублей (около 1100 евро).