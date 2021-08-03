С днём рождения, малышка акула!

Парижский аквариум празднует пополнение в лице самки чернопёрой акулы, родившейся на прошлой неделе размером 55 см и весом чуть более 500 г.

Детёныша изолировали до тех пор, пока он не вырастет настолько, чтобы не стать жертвой более крупной рыбы. Биолог Жюльен Солер, следивший за беременностью матери, говорит, что малышка, которую ещё никак не назвали, сможет выйти в самостоятельное плаванье через три-четыре месяца:

"Здесь есть взрослые акулы, которые могут напасть на маленьких. Чтобы предотвратить подобное, мы изолировали ее. Мы будем кормить её сами, пока она не станет достаточно большой, чтобы вернуться в основной аквариум".

Чернопёрую акулу (Carcharhinus limbatus) вылавливают из-за плавников и мяса. Она водится в Индийском и Тихом океанах и занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы в статусе "уязвимого вида"

Но этот детёныш здесь в безопасности - по крайней мере, до тех пор, пока не присоединится к своим сородичам.