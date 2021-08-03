Люди и животные спасаются от огня

В Турции полыхают самые масштабные за последнее десятилетие лесные пожары. Власти подверглись критике за нехватку спецтехники для борьбы с огнем. Во многих районах пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. На этих кадрах жители деревни Чокертме убегают от пожара. Погибли уже тысячи животных. Владельцы спасают домашний скот от огня на берегу моря и отказываются покидать своих питомцев.