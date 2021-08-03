Люди и животные спасаются от огня

В Турции полыхают самые масштабные за последнее десятилетие лесные пожары. Власти подверглись критике за нехватку спецтехники для борьбы с огнем. Во многих районах пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. На этих кадрах жители деревни Чокертме убегают от пожара. Погибли уже тысячи животных. Владельцы спасают домашний скот от огня на берегу моря и отказываются покидать своих питомцев.
Другие No Comment
Огонь подступает к Афинам
Сотни депутатов принесли присягу
НПО ищут порт для 555 мигрантов
Фестиваль звонарей "Перед Спасом" прошел на берегу Волги
Слезы радости в воздушной гавани
Наводнения в Афганистане, десятки погибших
На Пелопоннесе тушат лесные пожары
Картины на рисовых полях в честь Олимпийских игр
Потасовка в парламенте из-за "Зелёного паспорта"
Монахов прививают от коронавируса
Кукольный театр напомнит о сирийских беженцах
В Сиднейском зоопарке родился коалёнок
Борис Джонсон не справился с зонтиком
Бейрут: скульптура из обломков на месте взрыва
Озеро Комо под дождём и градом