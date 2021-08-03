Сотни депутатов принесли присягу

В Южном Судане приведены к присяге 588 членов нового парламента. Положение о формировании нового состава обеих палат парламента было включено в мирное соглашение, которое в сентябре 2018 года подписали Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар. Оно заложило основу для урегулирования внутреннего вооруженного конфликта за счет включения оппозиции во все органы власти. Жертвами кровопролития, продолжавшегося пять лет, стали 400 тысяч человек.
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