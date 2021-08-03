"Провокация режима Лукашенко": в Литве бунтуют мигранты

Литовская полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона толпы мигрантов, взбунтовавшихся из-за плохих, по их мнению, условий содержания во временном лагере в деревне Руднинкай. Нелегалы говорят, что у них на родине было лучше, отказываются есть пищу, которую им дают, и пить воду, имеющую странный цвет. Причиной бунта, как сообщили местные власти, стало затопление палаток из-за дождя.

С начала этого года в Литве задержано уже почти 4 тысячи нелегальных мигрантов - в 50 раз больше чем за весь прошлый год. Две трети из них - граждане Ирака, которые прибывают сюда через Минск. Вильнюс и Брюссель обвиняют белорусские власти в организации незаконного пересечения границы.

Ильва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам: "Это провокация режима Лукашенко. Это абсолютно неприемлемо, и мы должны четко заявить - свободного доступа на территорию ЕС нет. Литва, Евросоюз и страны Шенгенской зоны обязаны предотвратить несанкционированный доступ в Шенгенскую зону".

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон побывала в Литве в понедельник, когда туда из Беларуси проникло рекордное число мигрантов - 287, больше чем за три предыдущих года вместе взятых. Йоханссон пообещала, что Евросоюз выделит Вильнюсу 12 миллионов евро немедленного чрезвычайного финансирования и направит в страну антикризисную команду.

Брюссель ввел масштабные санкции против белорусских властей в июне, после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. В ответ Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет усердствовать в сдерживании мигрантов на пути в ЕС. Год назад Евросоюз не признал официально оглашенные итоги президентских выборов в Беларуси, обвинив белорусские власти в фальсификациях. На фоне массовых протестов Лукашенко, которого в очередной раз объявили президентом, развернул жесткую кампанию против своих политических оппонентов.