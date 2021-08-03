Глава "Белорусского дома на Украине" найден мертвым

Глава общественной организации "Белорусский дом на Украине" Виталий Шишов найден мертвым в одном из парков Киева. Об этом сообщила во вторник пресс-служба киевской полиции.

"Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли сегодня в одном из киевских парков вблизи места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", - отметили в полиции, которая открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство") и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид. "Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении. Полиция Киева также обратилась ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, в том числе о его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах в его адрес.

Как сообщалось, в понедельник Шишов вышел на пробежку и не вернулся. Ранее его знакомые рассказывали правозащитникам, что в последнее время Шишов говорил, что замечал за собой слежку. Кроме того он сообщал, что подозрительные люди подходили к нему и к его девушке и пытались вступить в разговор.

"Белорусский дом на Украине" - организация, которая оказывает правовую и иную помощь гражданам Беларуси, покинувшим страну и проживающим на Украине.

Акция протеста белорусской диаспоры в Киеве, май 2021 SERGEI SUPINSKY/AFP

После президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были признаны Евросоюзом и США и вызвали масштабные народные волнения, белорусские власти начали кампанию по подавлению протестов. Тысячи людей были арестованы, многие были вынуждены уехать за границу. Александр Лукашенко неоднократно призывал своих силовиков к жестким действиям против политических противников, правозащитников, сотрудников неправительственных организаций и журналистов, называя это зачисткой.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая недавно рассказала о том, что сама покинула страну год назад под угрозами, призналась, что опустошена новостью о гибели белорусского активиста в Киеве, и выразила обеспокоенность тем, что бежавшие от преследования люди и за границей не могут чувствовать себя в безопасности.

Отреагировали на гибель Шишова и в Европарламенте. Так, литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс назвал "убийство активиста еще одним актом международного терроризма со стороны режима Лукашенко".