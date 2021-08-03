Взрыв в центре Кабула

Мощный взрыв прогремел в афганской столице. ЧП произошло в "зелёной зоне" - районе, в котором находятся здания правительства и посольств.

Как минимум десять человек пострадали. Власти утверждают: целью атаки был исполняющий обязанности министра обороны. Заминированный автомобиль находился у резиденции Бисмиллы Мохаммади. Сообщается, что он и его семья в безопасности.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Оно произошло в то время, когда талибы активизировали наступление на южные и западные провинции страны. Противостояние боевиков с армией правительства усилилось с началом вывода войск США с территории Афганистана.