Спасение мигрантов: суда НПО переполнены

Более 800 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на импровизированных лодках, были подняты на борт неправительствеными организациями за последние несколько дней. Спасатели заявили, что зафтрахтованные ими суда достигли максимальной вместимости: на каждом находятся сотни людей.

По данным организации SOS Mediterranee, базирующейся в Марселе, только на борту её судна Ocean Viking находятся более 550 мигрантов и беженцев. Среди них не менее 28 женщин и 33 несовершеннолетних, две трети из которых, как выяснилось, пустились в путь без сопровождения взрослых. Самому маленькому спасённому всего 3 месяца.

«Многие страдают морской болезнью. Некоторые падают в обморок на палубе из-за жары и перенесенных испытаний», - сообщают медики, которые помогают мигрантам.

Немецкая неправительственная организация Sea Watch написала на своей страничке в Twitter, что ищет безопасный порт, чтобы высадить на берег мигрантов, находящихся на борту её судна Sea-Watch 3 . За это время было разрешено эвакуировать лишь одного человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Запросы были посланы компетентным органам Мальты, Туниса, Ливии и Италии. Мальта уже отказалась, а остальные страны пока не ответили. Тревожный сигнал посылает и немецкая НПО ResQship.

По данным Международной организации по миграции, с начала года при попытке переправиться через Срндиземное море погибли не менее 1146 человек, но, по оценкам экспертов, число незарегистрированных смертей намного выше.