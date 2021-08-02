Европа: огненный фронт расширяется

Пятый день полыхают лесные пожары в Турции. Число жертв возросло до восьми человек. Свыше 850 пострадали. Многие лишились крыши над головой, домашних питомцев, всего имущества. Тушение сильно осложняет 40-градусная жара.

Отдыхающие массово покидают курорты близ Анталии и Муглы. К побережью стянуты береговая охрана и военные корабли ВМС страны на случай, если потребуется массовая эвакуация. Огонь добрался до жилых районов и отелей Бодрума, заставив людей спасаться бегством. Сообщается об эвакуации из местных отелей 100 российских туристов.

Главная версия возникновения пожаров, которые уже называют "национальной катастрофой", - поджог.

На западе Греции расширяется огненный фронт из-за небывалой засухи и сильных ветров. В выходные было зафиксировано около 120 пожаров. Самый крупный из них - на острове Родо**с. В безопасное место доставили жителей четырёх населённых пунктов близ города Патры**.

Борьбу с огнём в условиях сильной жары ведут на Сицилии. Задействованы свыше 800 пожарных. Но власти острова признали, что не справляются с тушением, и запросили помощь у Рима. Проведена эвакуация в Пескаре. Там горит знаменитый заповедник Pineta Dannunziana.Итальянские правоохранители также полагают, что пожары могли произойти в следствие поджога.