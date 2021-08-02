Как британцев мотивируют к вакцинации

В Великобритании по меньшей мере одну дозу антикоронавирусной вакцины получили более 90% взрослого населения. Гражданам, не сделавшим прививку, власти Соединенного Королевства настоятельно рекомендуют задуматься об иммунизации.

Призыв поддержали Uber, Bolt и Deliveroo. Чтобы мотивировать британцев, особенно молодежь до тридцати лет, эти компании подготовили для своих клиентов заманчивые предложения. Например, бесплатные поездки в центры вакцинации и сниженные цены на доставку продуктов питания.

Министр здравоохранения Саджид Джавид выразил благодарность коммерческим структурам за инициативу. В Минздраве сообщили, что в ближайшее время обнародуют пакет льгот, стимулирующих людей к вакцинации. Речь может идти о скидках на билеты в кино, театр и в заведениях общепита.

Как и многие страны Европы, Великобритания стремиться привить как можно большее число людей до наступления осени. В начале сентября в королевстве стартует программа ревакцинации населения от коронавирусной инфекции. Бустерная доза вакцины будет предложена в первую очередь британцам старше 50 лет и тем, у кого ослаблен иммунитет.