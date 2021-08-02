Десятки звонарей из России и Беларуси собрались на фестиваль "Перед Спасом" в Ярославской области. Мероприятие проходит в городе Тутаеве, на левом берегу реки Волги. Его участники играют как канонические церковные мелодии, так и создают собственную музыку. Самому юному звонарю — всего 14 лет.
Фестиваль "Перед Спасом" проходит в городе уже в пятый раз. В 2019 году он стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма.
Колокола, в которые звонят участники фестиваля, также были отлиты в Тутаеве — в местной мастерской Николая Шувалова. Открытый в 1993 году, его колокольный завод стал одним из первых в постсоветской России мест, где возрождалась древнерусская технология отливки колоколов.
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