Белорусская легкоатлетка Тимановская в безопасности

Белорусская спортсменка и участница Олимпийских Игр Кристина Тимановская покинула аэропорт Токио и в настоящее время находится в безопасности. Об этом заявил представитель японского правительства.

Минувшую ночь, как сообщается, она провела в отеле на территории воздушной гавани. Помощь, о которой просила легкоатлетка, ей оказывают МОК, японские власти и полиция.

Ранее Тимановская, заявленная на соревнования в беге на дистанцию 200 метров, сообщила, что её насильно вывозят из станы.

До того 24-летняя бегунья раскритиковала решение белорусского тренерского штаба о её включении в эстафету 4 по 400, к которой она не готовилась.

Олимпийский комитет Беларуси снял Тимановскую с соревнований в связи с ее цитата "эмоционально-психологическим состоянием" . Девушку повезли в аэропорт, где та обратилась в полицейский участок.

Кристина Тимановская, легкоатлетка, член Олимпийской сборной Беларуси:"Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти меня из страны без моего согласия. Я прошу МОК вмешаться".

В Итоге самолёт в Беларусь улетел без спортсменки.

Активисты из Белорусского фонда спортивной солидарности подтвердили, что на родине Тимановской действительно грозит опасность, и что она собирается просить убежище в Австрии. О готовности предоставить его спортсменке заявили сразу несколько стран.