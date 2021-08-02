Слезы радости в воздушной гавани

В лондонский аэропорт Хитроу прибыли первые путешественники из США, которым теперь не придется самоизолироваться на десять дней. Полностью вакцинированные туристы освобождаются от карантина. Многих со слезами радости встречали родственники и друзья. Отменить ограничения на въезд в страну для привитых пассажиров из США и ЕС ранее призывала администрация воздушной гавани. Хитроу, который является одним из самых загруженных аэропортов в Европе, по итогам 2020 года из-за пандемии обслужил всего 22,1 млн пассажиров - на 72,7% меньше, чем в 2019 году. Убытки Хитроу за 2020 год составили 2,01 млрд фунтов (2,8 млрд долларов).