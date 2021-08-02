НПО ищут порт для 555 мигрантов

В понедельник активисты в Средиземном море спали с тонущей лодки 26 мигрантов. Неправительственная организация SOS Mediterranee ("Сос Медитерране") совместно с Sea-Watch и RESQSHIPспасла в ночь на воскресенье около 400 мигрантов. Еще десятки людей самостоятельно добрались до острова Сардиния. Судно Ocean Viking ("Оушен вайкинг") неправительственной организации SOS Mediterranee направило в компетентные органы стран Средиземноморья запросы на заход в порт для высадки 555 мигрантов. На Лампедузе переполнен временный центр. В нынешнем году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек. В основном это происходит на используемом в настоящее время маршруте, пролегающем от побережий Ливии и Туниса до Южной Италии.