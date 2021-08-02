Кибератака на портал системы здравоохранения области Лацио

В столичной итальянской области Лацио запись на вакцинацию приостановлена из-за произошедшей в выходные кибератаки на портал системы здравоохранения. Сайт до сих пор остается недоступен пользователям. Местные СМИ сообщают, что итальянские власти обратились к американским экспертам за помощью, а злоумышленники потребовали выкуп в биткойнах.

Губернатор региона Никола Дзингаретти охарактеризовал хакерскую атаку как террористический акт. "Вирус заблокировал предоставление услуг. Заблокированы почти все файлы центра обработки данных и все файлы записи на прививку", — рассказал он.

Лацио считается одним из наиболее успешных итальянских регионов в вопросах проведения прививочной кампании. Специалисты по киберпреступлениям ведут работу по устранению последствий атаки и поиску ее возможных исполнителей. Наблюдатели отмечают, что наряду с информацией о 70% жителей Рима и его окрестностей злоумышленники могли получить персональные данные о президенте Италии, премьер-министре и других руководителях, включая глав спецслужб и вооруженных сил, привившихся в столице.