Третья доза вакцины из-за тревожной статистики

На фоне тревожной статистики заражений коронавирусом все больше стран предлагают населению получить третью дозу вакцины. Об этом, в частности, договорились министры здравоохранения 16 федеральных земель Германии. Принято также решение о включении в программу вакцинации жителей в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящее время две прививки получили в ФРГ более 52% населения.

Кампания по дополнительной вакцинации граждан старше 60 лет, привитых не ранее пяти месяцев назад, проходит в Израиле. Президент Ицхак Герцог одним из первых получил третью дозу препарата американской компании "Пфайзер". По данным минздрава страны, сегодня 40% зараженных коронавирусом в стране — это дети и подростки.

Между тем растет и недовольство части населения, выступающего против прививок и ограничительных мер. В Польше неизвестные подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в городе Замосць. Польские власти назвали произошедшее актом терроризма

Министр здравоохранения Адам Нидзельский заявил: "Эти действия были направлены не только против местных медработников, этот акт терроризма направлен против государства".

В последнее время такие проявления агрессии участились. В городе Гдыня в выходные противники прививок напали на мобильный пункт вакцинации. По данным соцопросов, около четверти жителей Польши не хотят вакцинироваться либо пока сомневаются в эффективности прививки.