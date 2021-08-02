Франция: пляж в Бретани защищают от туристов

Белая галька и бирюзово-голубая вода: бухту "Иль-Вьерж" на западе Франции называют одним из самых красивых пляжей Европы.

Но из-за большого потока туристов ландшафт здесь стал разрушаться. Местным властям пришлось даже закрыть доступ на побережье.

Впрочем, отдыхающих это не останавливает.

"Мы установили ограду, повесили знаки. Но нам всё равно приходится регулярно приходить сюда и напоминать людям о том, что пляж закрыт. Конечно, стоило бы находиться здесь постоянно, но порой это достаточно сложно", — говорит муниципальный служащий, ответственный за окружающую среду, Дидье Каду.

Вход на пляж "Иль-Вьерж" — что с французского переводится как "девственный остров" — закрыт с мая прошлого года. Незадолго до того скала вокруг бухты осыпалась, не выдержав толп спускающихся вниз туристов. На берег упали несколько тонн песчаника. Никто не пострадал, но мэрия бретанской коммуны Крозон решила полностью закрыть пляж.

"Об "Иль-Вьерж" знают во всем мире и постоянно пишут в журналах, за границей и во Франции: "Приезжайте-приезжайте, посмотрите". Но это именно то, чего мы не хотим", — заявляет мэр коммуны Крозон Патрик Бертло.

В коммуне есть 12 километров других пляжей, таких же красивых, как и "Иль-Вьерж", считают в мэрии Крозона и предлагают туристам отправиться отдохнуть на них.