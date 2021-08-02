Президент Афганистана Ашраф Гани связал ухудшение ситуации с безопасностью в стране с неожиданным решением Соединенных Штатов вывести свои силы с афганских территорий. Об этом глава государства заявил, выступая в парламенте. Гани сказал, что уважает решение Вашингтона, но знает, что оно будет иметь последствия.

Ашраф Гани, президент Афганистана: "Мы сталкиваемся с беспрецедентным натиском терроризма. Движение "Талибан" уже не то, что оно из себя представляло 24 года назад. Талибы напали на нас со всей мощью, кровожадно и агрессивно. Они не только не разорвали связи с террористами внутри страны, и за рубежом... Эти связи стали крепче. Боевики проявляют небывалую жестокость".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. За последние месяцы перешедшие в наступление талибы заняли значительную часть территории государства.