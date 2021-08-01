77-летие Вашавского восстания

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в государственной церемонии, посвященной 77-й годовщине Варшавского восстания против нацистсков. Выступая перед собравшимися, среди которых были и ветераны восстания, Дуда рассказал о мужестве тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы освободиться от фашистской оккупации.

"Те, кто одержал победу в 1920 году и спас независимость Польши, вырастили своих детей здесь, в Варшаве, в атмосфере патриотизма и любви к свободе и суверенитету", - сказал Дуда.

Варшавское восстание, несмотря на первоначальный успех, закончилось через 63 дня и унесло жизни около 10 000 бойцов и до 200 000 мирных жителей.

Немцы изгнали оставшееся население, отправив многих в лагеря смерти (такие, как Освенцим) и разрушили город почти до основания, чтобы его невозможно было восстановить.

В памятных мероприятиях в Варшаве принял участие и лидер христианских демократов ФРГ Армин Лашет, кандидат на пост главы правительства после ухода Ангелы Меркель. Он выступил с речью у памятника Юному повстанцу в Старом городе около Оборонных стен. Этот памятник скульптора Ежи Ярнушкевича посвящён детям участникам Варшавского восстания 1944 года.