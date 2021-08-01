Венецианская лагуна без "плавучих дворцов"

С площади Сан-Марко в Венеции ни туристы, ни местные жители больше не увидят "плавучих дворцов".

С первого августа круизным лайнерам и судам водоизмещением более 25000 тонн запрещен заход в мелководный канал Джудекка в Венеции.

Стимулом для принятия данного решения правительством Италии стало намерение ЮНЕСКО включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Смены статуса, благодаря своевременным действиям властей, удалось избежать: соответствующий закон был одобрен в середине июня. Его приветствовали защитники окружающей среды.

Компаниям, пострадавшим от нововведения, будет выплачена компенсация из специального фонда.