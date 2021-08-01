Белорусская бегунья просит убежища

Оргкомитет токийской Олимпиады вместе с Международным олимпийским комитетом работают над ситуацией с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

Ранее заявила, что её пытались насильно вывезти в Минск. Атлетка опасается за свою свободу и теперь намерена просить убежище в европейской стране.

По словам спортсменки, которую цитируют сетевые СМИ, её соратниц по сборной отстранили от эстафеты 4х400 из-за отсутствия необходимых допинг-проб. Тренерский штаб решил привлечь Тимановскую, и она раскритиковала это решение в соцсетях, заявив, что эстафета — не её профиль. Тогда руководство белорусской команды решило отстранить бегунью от выступлений и вернуть её домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием". 2-го августа спортсменка должна была бежать 200 метров.

Сейчас, по данным телеграм-канала "Фонда спортивной солидарности", Тимановская находится в полицейском участке токйиского аэропорта и считает себя в безопасности, но её дальнейшая судьба по-прежнему под вопросом.