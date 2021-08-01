Токио: Дрессел и Маккеон снова добыли 2золото" ОИ

На Играх в Токио американский пловец Калеб Дрессел одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем. Дрессел преодолел дистанцию за 21,07 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял француз Флоран Маноду, третьим стал бразилец Бруно Фратус. Мужская сборная США по плаванию выиграла золотые медали в комбинированной эстафете.

У женщин в плавании на 50 метров вольным стилем золотую медаль завоевала представительница Австралии Эмма Маккеон. "Серебро" у шведки Сары Шёстрём. "Бронза" у датчанки Пернилле Блуме. Лучшими в комбинированной эстафете у женщин стали австралийки. На втором месте американки. Тройку призеров замкнули спортсменки из Канады.

Французский боксер Мурад Алиев устроил забастовку из-за несогласия с решением судей. Алиев проиграл британцу Фрэйзеру Кларку в четвертьфинале Олимпийских игр. Рефери посчитал, что боксер ударил соперника головой, и присудил ему поражение. После этого Алиев отказался уходить с ринга; турнир был приостановлен.

Британская велосипедистка Шарлотта Уортингтон завоевала золотую медаль в BMX-фристайле. Серебряная медаль досталась американке Ханне Робертс, "бронзовая" у Никиты Дюкарроз из Швейцарии.

Толкательница ядра Валери Адамс из Новой Зеландии к своей коллекции олимпийских медалей добавила "бронзу". Для Адамс Игры в Токио стали четвертыми. "Золото" в толкании ядра удостоилась китайская спортсменка Гун Лицзяо. Второе место - у американки Рэйвен Сондерс.

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл "серебро" Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. В финальном матче 25-летний россиянин уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.