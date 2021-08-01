"Фонтанка-SUP": красивые виды и море позитива

В северной столице России завершился ежегодный международный фестиваль любителей сапсёрфинга "Фонтанка — SUP". Маршрут карнавала прошел под десятками мостов в историческом центре Санкт-Петербурга. Праздник объединил участников заплыва, зрителей-болельщиков как горожан, так и туристов.

Говорят участники:

"Красивые виды... Можно посмотреть на каналы с другого ракурса. Романтика! Спортивное мероприятие - полезно для здоровья. А еще - море позитива".

"Прекрасный фестиваль. Отличное настроение. Мы участвуем вот уже во второй раз".

В зону проведения мероприятия вход был разрешен только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации, или перенесенном COVID.

Дмитрий Витковский, организатор фестиваля: "Трудность была в том, что мы были вынуждены ограничить количество участников, потому что были требования. Поэтому мы остановили регистрацию и, к сожалению, не допустили всех желающих".

В нынешнем году в рамках шестого по счету фестиваля на сапы встали представители десяти стран из более 80 городов мира. По рекам и каналам города участники проплыли десять километров.