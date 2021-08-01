Президента Перу обвиняют в связях с террористами

В Перу едва избранный президент Педро Кастильо сразу же столкнулся с акциями протеста. В среду он принёс присягу, а в субботу в Лиме сотни человек вышли на манифестацию, обвиняя нового главу государства в коррупции, подтасовке результатов выборов — и в терроризме.

В основном это сторонники Кейко Фухимори, которая уступила Кастильо во втором туре выборов. Дочь осуждённого экс-президента признала своё поражение, хотя и заявляла о вбросах и фальсификациях.

Манифестанты выступили резко против и нового премьер-министра: на этот пост Кастильо назначил своего соратника по леворадикальной партии Гидо Бельидо Угарте: его связывают с террористическим маоистским движением "Светлый путь": это и даёт противникам президента основания обвинять его в терроризме.

Самого Кастильо некоторые аналитики называют самым левым президентом в истории Перу. Сам он даже обещал отказаться от оклада главы государства и продолжать жить на свою учительскую зарплату. Однако в ходе предвыборной кампании он больше делал упор на экономическую стабильность и консервативные ценности.