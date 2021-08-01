На Пелопоннесе тушат лесные пожары

По меньшей мере 20 домов полностью уничтожены лесным пожаром в районе Зирия на греческом полуострове Пелопоннес. Борьбу со стихией ведут 300 пожарных, задействована авиация. Ущерб еще предстоит определить. В субботу из-за сложившейся ситуации были эвакуированы жители населенных пунктов Зирия, Камарес, Лампирии Лонгос. В последние дни в Греции установилась крайне жаркая погода. В субботу столбик термометра поднялся до 41-47 градусов. В центре Афин температура превысила 46 градусов в тени. Метеорологическая служба прогнозирует сохранение жары в течение еще одной недели.