В Афганистане по меньшей мере 40 человек стали жертвами наводнений и оползней. Сильные ливни обрушились за минувшие дни на провинцию Нуристан на северо-востоке страны. Ещё 150 афганцев числятся пропавшими без вести. Разрушены 80 домов. Ещё десятки зданий — выстроенных самостоятельно, без соблюдения норм безопасности — подмыты и грозят обрушиться.
Другие No Comment
На Пелопоннесе тушат лесные пожары
Картины на рисовых полях в честь Олимпийских игр
Потасовка в парламенте из-за "Зелёного паспорта"
Монахов прививают от коронавируса
Кукольный театр напомнит о сирийских беженцах
В Сиднейском зоопарке родился коалёнок
Борис Джонсон не справился с зонтиком
Бейрут: скульптура из обломков на месте взрыва
Озеро Комо под дождём и градом
"Мраморная миля": необыкновенный концерт
Песчаная буря накрыла китайский Дуньхуан
Соревнования про дайвингу в Мостаре
Губит вино вода
Фиолетовое озеро в Аргентине
Нападение исламистов в ДР Конго