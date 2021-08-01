В Афганистане по меньшей мере 40 человек стали жертвами наводнений и оползней. Сильные ливни обрушились за минувшие дни на провинцию Нуристан на северо-востоке страны. Ещё 150 афганцев числятся пропавшими без вести. Разрушены 80 домов. Ещё десятки зданий — выстроенных самостоятельно, без соблюдения норм безопасности — подмыты и грозят обрушиться.