Лесные пожары в Европе: версия — поджоги

Турецкие огнеборцы взяли под контроль большую часть очагов лесных пожаров — более сотни — бушующих на юге страны в районе Антальи. Их тушат тысячи человек с помощью сотен единиц техники, в том числе самолётов, прибывших из России.

При этом местные СМИ сообщают, что ответственность за поджоги взяла на себя экстремистская организация, близкая к Рабочей партии Курдистана — но на официальном уровне эту информацию не комментируют.

На Сицилии руководители нескольких муниципалитетов тоже не исключают поджоги, обвиняя в происходящем мафию. На острове зафиксировано более 160 очагов. Объявлен режим национальной мобилизации, на Сицилию прибывают отряды пожарных со всей Италии.

На греческом полуострове Пелопонес огнём уничтожены десятки домов. Накануне там пришлось полностью эвакуировать жителей четырёх небольших посёлков и детского лагеря отдыха. При этом прогнозы неутешительны: в районе Афин температура достигает 47 градусов в тени, и по словам синоптиков, такая погода продлится ещё минимум несколько дней.