В Китае растет число случаев заражения коронавирусом

Китайские власти в течение последних нескольких дней фиксируют стремительное разрастание местных очагов коронавирусной инфекции. По данным госкомитета здравоохранения, лечение проходит 1 465 человек. В течение последних семи дней число пациентов увеличивалось примерно на 5% в сутки. На строгий карантин помещены почти 25 тысяч человек, имевших контакт с инфицированным, - примерно на 57% больше, чем две недели назад.

Власти постепенно ужесточают меры эпидемического контроля в местах, где выявлены вспышки коронавируса и напоминают гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность на фоне сложившейся эпидемической ситуации.

Цю Имин, центр по контролю и профилактике заболеваний: "Вакцинация должна проводиться вместе со строгими мерами профилактики и контроля, поскольку это основной способ предотвратить возобновление эпидемии. После вакцинации мы советуем населению продолжать принимать меры индивидуальной защиты".

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в восточной провинции Цзянсу. Кроме того, зафиксирован заметный рост локальных случаев заражения в Хунани (центральный регион). Время от времени поступают сообщения о вновь выявленных инфицированных в Юньнани (юго-запад КНР).

Вакцинация населения в Китае началась в декабре прошлого года. По данным на 30 июля, китайские медики в ходе компании иммунизации сделали свыше 1,63 млрд прививок от коронавируса. 16 июля одобрение на экстренное использование в возрастной группе от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов.