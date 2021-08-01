Албания репатриирует членов семей погибших боевиков террористической группировки "Исламское Государство". В воскресенье из сирийского лагеря Аль-Хол на родину вернулись 14 детей и 5 женщин. Их мужья — в рядах исламистов — воевали в Сирии и Ираке.

Самолет с репатриированными прибыл в Тирану из Ливана.

"Это очень позитивное событие. Думаю, что мы, конечно, на нем не остановимся. Сейчас готовится еще одна операция. Сколько человек будут возвращены в страну пока неясно, так как это работа на месте, в горячих точках, где они находятся", — заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Женщин и детей отвезут во временный приют, расположенный в портовом городе Дуррес, на западе Албании. Там их обследуют врачи, а психологи проведут необходимые тесты. После карантина некоторым разрешат воссоединиться с семьей.

Группа, прибывшая в Тирану в воскресенье, — уже третья по счету. В прошлом октябре с захваченных войной территорий Сирии были репатриированы пятеро граждан Албании, а годом ранее — один ребенок.

По словам албанского премьер-министра Эди Рамы, это было бы невозможно без сотрудничества с курдской администрацией.

"Мы верим, что эти дети — невинные и безгрешные жертвы. Страны должны взять на себя ответственность за их судьбу. Что касается женщин, мы также передаем их другим странам, если у нас нет доказательств, что они совершили какие-либо преступления в регионе", — отметил сопредседатель департамента по внешней политике Автономной администрации Северной и Восточной Сирии Абдул Карим Омар.

В начале 2010-ых годов несколько сотен албанцев присоединились к "Исламскому Государству" и другим группировкам боевиков, воюющих в Сирии.

Предполагается, что сейчас в местных лагерях беженцев находится около 30 албанских детей и женщин. Как отметил Эди Рама, две из них отказались от репатриации в страхе за свою жизнь.