Нападение на Миссию ООН в Афганистане

Штаб-квартира миссии ООН в Афганистане подверглась нападению.

В пятницу офис Организации Объединенных Наций в городе Герат обстреляли из винтовок и гранатометов. Во время атаки погиб один из охранников здания — офицер афганской полиции, несколько человек пострадали.

В районе проходили бои между талибами и правительственными войсками.

"Преступники должны быть найдены и привлечены к ответственности. Госпожа Лайонс [спецпредставитель генерального секретаря ООН по содействию Афганистану и глава Миссии ООН в стране] добавила, что мы приносим соболезнования семье убитого офицера, и пожелала скорейшего выздоровления всем раненым. Нападения на гражданский персонал ООН и её штаб-квартиры запрещены международным правом и могут расцениваться как военные преступления", — заявила представитель офиса генерального секретаря ООН Эри Канэко.

Боевики радикального движения "Талибан" начали масштабное наступление после того, как президент США Джо Байден объявил о выходе американских войск из Афганистана.

По независимым оценкам, сейчас талибы контролируют больше половины территории страны, включая ряд пограничных переходов и районов на границе с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Кроме того, боевики радикального движения вошли в крупные города на юге и западе Афганистана: Кандагар, Герат и Лашкаргах.