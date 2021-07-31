Сербия: беженцы месяцами живут в заброшенных домах на границе с ЕС

Деревня Майдан на границе Сербии и Венгрии почти полностью заброшена. Официально здесь живут чуть более 200 человек.

А неофициально — почти в два раза больше. Пустые дома с выбитыми окнами и покосившимися дверями заняли нелегальные мигранты из Африки, Азии и с Ближнего Востока.

Пытаясь пробраться в Евросоюз через усиленно охраняемые границы Румынии и Венгрии, некоторые живут здесь месяцами.

Аадам Ахмед из Сомали предпринял девять попыток попасть в Румынию — и это только в июле.

"Румынская полиция поймала меня и отправила обратно в Сербию. Я приехал в Сербию, в этот дом. Здесь я стираю одежду и готовлю еду, но снова буду пробовать уехать", — рассказал он.

"В Сомали — страшно. Жизнь там плохая, а в Европе — хорошая. Я пробовал 14 раз. В следующий раз попробую добраться в Венгрию через Румынию. Так больше шансов, что мне повезет", — говорит беженец из Сомали Абдифитах Ахмед.

Хотя власти приграничных стран всё отрицают, беженцы продолжают рассказывать, что если полиция их задерживает, то вывозит обратно в Сербию.

Правозащитники неоднократно заявляли, что такая политика противоречит нормам европейского и международного права, согласно которому у уже попавшего в страну мигранта должно быть право просить убежище, а его личные обстоятельства должны быть обязательно рассмотрены миграционными властями.

Согласно докладу, подготовленному группой правозащитных организаций PRAB Initiative, с января этого года о нелегальной депортации из ЕС заявили 5565 человек.