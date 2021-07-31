Amazon оштрафовали на €746 млн

Amazon оштрафован на 746 млн евро. Европейская служба по надзору за конфиденциальностью выявила, что обработка персональных данных в гиганском интернет-магазине не соответствует Общему регламенту ЕС по защите данных .

Штраф был наложен две недели назад Национальной комиссией по защите данных Люксембурга, где находится европейская штаб-квартира Amazon. Компания обвинения отрицает и заявляет, что будет подавать апелляцию.

Органы по надзору за защитой данных в Европе имеют право штрафовать компании до 4% их годовых глобальных продаж.