Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Иерусалим: протесты против выселения арабов

 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Иерусалим: протесты против выселения арабов
Авторское право  Nasser Nasser/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Демонстрация протеста против выселения арабских семей из их домов прошла в палестинском районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. В ней приняли участие палестинцы, иностранные активисты и депутаты израильского парламента из партий "Мерец" и "Объединённый арабский список".

Последние слешания по делу о выселении четырёх палестинских семей пройдут в Верховном суде Израиля в понедельник. Суды низшей инстанции уже удовлетворили иски компании застройщика "Нахалат Шимон". На предыдущих слушаниях она смогла доказать цепочку приобретения и право на владение недвижимостью.