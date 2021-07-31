Иерусалим: протесты против выселения арабов

Демонстрация протеста против выселения арабских семей из их домов прошла в палестинском районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. В ней приняли участие палестинцы, иностранные активисты и депутаты израильского парламента из партий "Мерец" и "Объединённый арабский список".

Последние слешания по делу о выселении четырёх палестинских семей пройдут в Верховном суде Израиля в понедельник. Суды низшей инстанции уже удовлетворили иски компании застройщика "Нахалат Шимон". На предыдущих слушаниях она смогла доказать цепочку приобретения и право на владение недвижимостью.