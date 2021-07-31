Франция: против "санитарного апартеида"

Во Франции третью субботу подряд на улицы крупных городов выходят противники "зелёных паспортов" и обязательной вакцинации. В Париже манифестации в ряде случаев вновь заканчивались потасовками с полицией.

Неделю назад французский сенат одобрил изменения в закон о санитарных мерах, согласно которым без сертификата о вакцинации нельзя будет попасть в общественные места, а сама прививка будет обязательной для целого ряда профессий, в первую очередь медиков:

"Я работала медсестрой, но уволилась, потому что считаю, что нас нельзя шантажировать, нам нельзя указывать, что нам делать, во время первой волны с нами обращались очень плохо. А теперь нам говорят, что если мы не привьёмся, то будем виноваты в том, что люди заразятся. Это отвратительно, мягко говоря", — говорит участница демонстрации.

Участники манифестаций называют эти обязательные меры "санитарным апартеидом". По данным некоторых опросов, их мнение разделяют около 35% французов. Власти же называют сторонников такой позиции "безответственными эгоистами".