Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Лесные пожары на юге Европы

 Euronews
euronews_icons_loading
Лесные пожары на юге Европы
Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

На Сицилии за минувшие сутки пожарные выезжали по вызову более 250 раз. На острове бушуют лесные пожары, пламя вплотную подходит к городу Катания. Из других населённых пунктов эвакуированы десятки человек.

При этом власти нескольких сицилийских муниципалитетов заявляют, что пожары стали следствием поджогов, обвиняют в происходящем мафию и требуют расследования.

Пожарные говорят минимум о десяти очагах по всему острову. Справляться с огнём помогает авиация.

В Турции растёт число жертв масштабных лесных пожаров в провинции Анталья. По данным местных СМИ, погибли уже по меньшей мере шесть человек. Число пострадавших превышает 400 человек, из них десять остаются в больницах в тяжёлом состоянии.

Помощь турецким коллегам оказывают пожарные других стран. Готовность выразили власти Грузии и Казахстана. Россия отправила уже четыре противопожарных самолёта.

На юге Турции зафиксированы почти сто очагов возгорания, большинство из них удалось локализовать. На тушение брошены более тысячи человек.

В Греции также выразили готовность помочь соседям, несмотря на то, что в самой Греции только за последние сутки зафиксировано 48 новых очагов лесных пожаров. Температура в ряде регионов страны достигает 45°. Частные пляжи в районе греческой столицы в этих условиях отменили плату за вход, позволяя жителям и туристам спасаться от жары в море.