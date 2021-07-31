Лесные пожары на юге Европы

На Сицилии за минувшие сутки пожарные выезжали по вызову более 250 раз. На острове бушуют лесные пожары, пламя вплотную подходит к городу Катания. Из других населённых пунктов эвакуированы десятки человек.

При этом власти нескольких сицилийских муниципалитетов заявляют, что пожары стали следствием поджогов, обвиняют в происходящем мафию и требуют расследования.

Пожарные говорят минимум о десяти очагах по всему острову. Справляться с огнём помогает авиация.

В Турции растёт число жертв масштабных лесных пожаров в провинции Анталья. По данным местных СМИ, погибли уже по меньшей мере шесть человек. Число пострадавших превышает 400 человек, из них десять остаются в больницах в тяжёлом состоянии.

Помощь турецким коллегам оказывают пожарные других стран. Готовность выразили власти Грузии и Казахстана. Россия отправила уже четыре противопожарных самолёта.

На юге Турции зафиксированы почти сто очагов возгорания, большинство из них удалось локализовать. На тушение брошены более тысячи человек.

В Греции также выразили готовность помочь соседям, несмотря на то, что в самой Греции только за последние сутки зафиксировано 48 новых очагов лесных пожаров. Температура в ряде регионов страны достигает 45°. Частные пляжи в районе греческой столицы в этих условиях отменили плату за вход, позволяя жителям и туристам спасаться от жары в море.