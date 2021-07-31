COVID-19: вакцинация и новые ограничения

Франция

Новый локудаун объявлен на острове Мартиника в Карибском море (заморском депаатаменте Франции) из-за всплеска случаев заболевания COVID-19. Местные больницы переполнены, и некоторые пациенты будут переведены в Париж.

Частично заблокирована и другая французская территория - остров Реюньон в Индийском океане - из-за резкого увеличения числа заражений коронавирусом. Париж выражает беспокойство по поводу этих регионов, где уровень вакцинации намного ниже, чем в среднем по стране.

А островитяне стараются сохранять спокойствие:

"Будем с этим жить, что поделаешь. Нет смысла расстраиваться, никакого смысла. Нужно следовать инструкциям - и всё".

Италия

В Италии инициатива о введении так называемого "зелёного паспорта", чтобы стимулировать вакцинацию, вызвала в парламенте протест депутатов от правой партии "Братья Италии". В связи с тем, что число суточных заражений коронавирусом в стране стало вновь расти высокими темпами, итальянские власти намерены в скором времени потребовать, чтобы граждане страны получили хотя бы одну дозу вакцины, представили справку о результатх теста или о том, что что переболели COVID-19. В противном случае они не смогут попасть в транспорт или на многие общественные мероприятия.

Чехия

Правительство Чехии объявило в пятницу, что государственные служащие, сделавшие себе прививку от COVID-19, будут иметь право на двухдневный оплачиваемый отпуск. Прошедший вакцинацию премьер-министр Андрей Бабиш попросил представителей региональных и местных органов власти последовать его примеру, а также призвал частные компании поощрять своих сотрудников прививаться.

Германия

В Германии федеральные власти установили более строгие правила въезда для всех путешественников старше 12 лет, которые не получили обе дозы препарата от COVID-19 или не могут представить доказательство того, что переболели этой болезнью. Ограничения вступают в силу с воскресенья. Все желающие въехать в Германию должны будут предоставить отрицательный результат теста, справку о вакцинации или выздоровлении. Соблюдение этого положения обязательно для въезжающих на любом виде транспорта. Правительство ФРГ заявило, что ужесточение мер призвано снизить риск дополнительных инфекций, которые могут быть занесены путешественниками.