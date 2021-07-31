Бангладеш: срочно обратно на работу

В Бангладеш сотни тысяч рабочих спешно едут в столицу и другие крупные промышленные города: власти страны разрешили, несмотря на новую волну коронавируса, открыться тем фабрикам, которые работают на западные компании.

Общенациональную изоляцию в Бангладеш объявили с 23 июля по 5 августа. Однако владельцы фабрик, шьющих на западные бренды, заявили, что последствия простоя будут катастрофическими.

Рабочие неделю назад были вынуждены отправиться в изоляцию по домам. Теперь им приходиться брать штурмом паромы и поезда:

"Моя фабрика должна открыться в воскресенье, все рабочие обязаны быть на месте. Вообще властям надо было позаботиться о транспорте, а не просто открыть заводы. Когда объявили об изоляции, нам всем спешно пришлось возвращаться по домам, а теперь в таком же беспорядке все спешат обратно на работу. Власти об этом явно не подумали".

В воскресенье возобновят работу около 4500 швейных фабрик, на которых заняты более 4 миллионов человек. Ситуация осложняется ещё и муссонными ливнями, которые уже привели к катастрофическим наводнениям в ряде районов на юге Бангладеш.