"Экология или онкология": сербы против добычи лития

Под лозунгами "Экология или онкология!" сотни человек собрались на акцию протеста в сербском городе Лозница, где планируется построить комплекс по добыче лития. Австралийско-британская компания Rio Tinto собирается разрабатывать месторождения минерала ядарита, названного по имени реки Ядар.

Живущие вдоль этой реки сербы боятся экологического ущерба и называют весь проект результатом коррупции.

"Этот проект опасен для нашей воды, нашей земли, нашего будущего. Вот почему мы протестуем".

"Из-за этой шахты жители долины Ядара потеряют всё — прежде всего, плодородную землю, лучшую на всю округу".

Литий применяется в первую очередь в аккумуляторах. Курс ряда стран на "озеленение" экономики и на переход к электромобилям привёл к тому, что за последние годы спрос на литий возрос в несколько раз; его уже называют "белой нефтью". Однако добыча этого металла, ключевого для "зелёной" экономики, весьма вредна для экологии.