Авария на химкомбинате в Ростовской области: нарушение техники безопасности?

Как минимум один человек погиб, еще шестеро находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии в результате аварии. Она произошла на химкомбинате в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Все пострадавшие - две женщины и пятеро мужчин - получили от 80 до 100% ожогов тела.

Сообщается, что ЧП произошло накануне, но лишь в пятницу руководство предприятия подтвердило информацию о госпитализации сотрудников. Ранее на сайте комбината была опубликовано сообщение о том, что в одном из цехов произошло возгорание, оно было "ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом". Там также говорится, что "в настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии". По словам очевидцев, черный столб дымы был виден издалека, но о выбросах вредных веществ в атмосферу не сообщается.

Обстоятельства случившегося выясняются: по предварительным данным, сотрудники вручную попытались исправить неполадку на одной из установок, тогда-то и произошло возгорание. Начата проверка: специальная оперативная группа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России (ведомство - единственный владелец предприятия) Дмитрием Капрановым приступила к расследованию инцидента.

По некоторым данным, речь идет о нарушении техники безопасности на производстве: в СМИ появляется информация о том, что все пострадавшие были недавно приняты на работу и не должны были находится в зоне с повышенным уровнем опасности.

"Рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - заявил источник агентству "Интерфакс".

"Загорелось производственное оборудование, ребята не успели покинуть помещение. Сейчас идет сокращение штата, и остались только неопытные кадры. Их заставили заниматься работой, с которой они не сталкивались. Они не должны были быть в том помещении", — цитирует источник издание RostovGazeta, по словам которого сотрудникам запрещено давать комментарии.

В правительственном распоряжении от 2006 года говорится, что химический комбинат был создан в целях реализации Указа Президента РФ от 9 января 2006 года N 16 "О федеральных казенных предприятиях промышленности боеприпасов и специальной химии", а также "сохранения уникальных предприятий промышленности боеприпасов и специальной химии и обеспечения обороноспособности государства".