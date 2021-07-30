Суд ЕС лишил Карлеса Пучдемона депутатского иммунитета

Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона лишили депутатской неприкосновенности. Такой вердикт вынес Европейский суд.

Ещё в марте аналогичное постановление в отношении политика и двух его соратников - Тони Комина и Клары Понсати - принял Европарламент. Но тогда его исполнение приостановил зампредседателя суда ЕС в Люксембурге.

Это дало им возможность присутствовать на пленарных заседаниях законодательного органа в Страсбурге без риска быть арестованными.

Выдачи Пучдемона добивается Испания. Там ему грозит тюрьма по обвинениям в растрате бюджетных средств и подстрекательстве к мятежу.

После незаконного, по мнению Мадрида, референдума о независимости автономии в 2017 году, бывший президент Женералитета бежал от уголовного преследования в Бельгию и получил кресло евродепутата. Большинство оставшихся на родине сподвижников Пучдемона были приговорены к реальным тюремным срокам.