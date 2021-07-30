Монахов прививают от коронавируса

Более тысячи буддистских монахов и сотрудников храма Ват Си Сударам под Бангкоком получили прививки от коронавируса. Власти Таиланда проводят массовую вакцинацию священнослужителей: в воскресенье планируется привить ещё около 4000 монахов.

В королевстве, как и многих других странах, сейчас наблюдается рост заболеваемости ковидом, связанный в основном с распространением штамма "Дельта".