Картины на рисовых полях в честь Олимпийских игр

Картины на рисовых полях в японском городе Гёда в префектуре Сайтама. В этом году местные власти вершили посвятить рисунки Олимпийским играм в Токио, они отражают направления укиё-э и кабуки в японской культуре. За порядком и опрятным видом геоглифов следят чиновники.