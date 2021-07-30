Картины на рисовых полях в честь Олимпийских игр

Картины на рисовых полях в японском городе Гёда в префектуре Сайтама. В этом году местные власти вершили посвятить рисунки Олимпийским играм в Токио, они отражают направления укиё-э и кабуки в японской культуре. За порядком и опрятным видом геоглифов следят чиновники.
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