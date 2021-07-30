Потасовка в парламенте из-за "Зелёного паспорта"

Обсуждение "зелёного паспорта" в итальянском парламенте закончилось потасовкой. Один из депутатов оппозиции схватил папку с законопроектом и выбежал из зала. Пока охрана парламента гонялась за ним, пытаясь вернуть документ, оппозиционеры вышли в центр зала с плакатами "Нет Зелёному паспорту!" Введение такого документа (формально уже действующего для путешествий внутри ЕС) оппозиционеры считают нарушением базовых прав и свобод граждан.