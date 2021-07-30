"Наука" наклонила МКС на 45 градусов

Инцидент с российской научной лабораторией ненадолго выбил из привычного положения Международную космическую станцию. 20-тонный многофункциональный модуль "Наука" пристыковался к МКС в четверг после восьмисуточного полета. После успешной стыковки, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились, что привело к изменению наклона станции на 45 градусов.

Позднее контроль над модулем удалось вернуть. Для стабилизации МКС включили двигатели российского корабля "Прогресс". Угрозы экипажу, как сообщается, при этом не было.

По словам руководителя программы МКС в НАСА Джоэла Монталбано, расследованием инцидента займется Россия, инженеры американского агентства также примут в нем участие. В НАСА сообщили, что не зафиксировали никаких повреждений Международной космической станции.

Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018-й из-за засора в топливной системе. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.