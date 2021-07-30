Убийство журналистки — ответственность государства

Часть ответственности за заказное убийство известной журналистки Дафны Каруаны Галиции лежит на властях Мальты. Такой вывод содержится в отчете об итогах независимого публичного расследования этого нападения, организованного в октябре 2017 года. Популярный репортер и блогер, в своих материалах раскрывала причастность первых лиц страны к коррупции.

"Комиссия по расследованию подтвердила, что государство не было напрямую связано с убийством, но она также заявляет, что государство должно нести ответственность за серьезные недоработки, особенно в вопросах управления и защиты журналистов. Будучи премьер-министром Мальты я обязан принести извинения членам семьи Дафны Каруаны Галиции", — Роберт Абела, премьер-министр Мальты.

Расследование провели один действующий и двое бывших судей по запросу родственников убитой журналистки. Ее сын Пол Каруана Галиция говорит: "Мы можем принять извинения, глава правительства уже сделал это в парламенте, но, конечно же, мы уверены, что за каждый промах нужно привлекать к ответственности, кто бы ни был виновен, и мы знаем, что есть люди, которые должны быть привлечены к ответственности за свои действия. Мы все это так не оставим".

Роберт Абела, сын бывшего президента, возглавил правительство в начале прошлого года. Он представляет партию лейбористов, как и предыдущий премьер Джозеф Мускат, который ушел со своего поста в результате общественного давления. Жители страны считали, что Мускат тормозил расследование убийства Дафне Каруаны Галиции.