Lollapaloozа вернулась

Lollapalooza вернулась: престижный музыкальный фестиваль стартовал в Чикаго несмотря на рост числа зараженных коронавирусом. До 1 августа главная в Грант-парке - музыка, к радости поклонников хеви-метал, хип-хопа и панк-рока, которые в прошлом году остались без фестиваля

Мероприятие этого сезона - лакмусовая бумажка, считает наша собеседница. На концерты она идет без страха, так как полностью привита: "Если этот слет пройдет хорошо и уровень заболеваемости останется низким, то и другие фестивали смогут продолжить работу. А провал этого фестиваля может испортить и все остальные".

На входе нужно показать справку о вакцинации или отрицательный тест. Тест действителен 72 часа, отсюда - необходимость провериться дважды.

На помощь гостям приходят волонтеры. "Многие только только привились, возможно, не успели ничего оформить, а у кого-то - ложноотрицательные тесты. Вот почему мы проверяем людей, хотим убедиться, что им можно на концерт", - рассказывает сотрудник центра санитарной безопасности.

Lollapalooza - детище вокалиста Jane's Addiction Перри Фаррелла, фестиваль увидел свет в 1991 году.