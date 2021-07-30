Пожар в Бразильской синематеке

Сильный пожар произошел в одном из павильонов бразильской Национальной синематеки в Сан-Паулу. Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. Там хранились старинные проекторы, документы и пленки, часть из которых была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Несмотря на то, коллекция содержала не оригиналы фильмов, а копии, ущерб индустрии нанесен очень серьезный.

Эдуарду Мореттин, профессор аудиовизуальной истории Университета Сан-Паулу: "В определенном смысле эта коллекция отвечает за содержание нашей аудиовизуальной памяти. Она находилась без надлежащего технического обслуживания более года, поэтому ответственность за эту ситуацию несет федеральное правительство".

Бразильская синематека - крупнейший музей кино в Южной Америке. В его фондах хранятся около 250 тысяч носителей с фильмами. За 74 года существования архива он четыре раза пережил пожары. А в прошлом году часть коллекции того же хранилища была повреждена в результате наводнения.