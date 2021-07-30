"Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем"

Александр Лукашенко не исключил возможности разместить на белорусской территории российские войска — в большом количестве и в кратчайшие сроки. Об этом он заявил, выступая на встрече с представителями правительства. Белорусский президент подчеркнул, что необходимость в российских войсках может возникнуть лишь при внешней угрозе:

"В этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело — в августе прошлого года — я не ввёл никакие войска ни из России, ни из Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами".

В начале августа исполнится год после президентских выборов и начала массовых протестов в Беларуси. На этом фоне руководство страны подвергается всё большему давлению со стороны Запада. В свою очередь, Минск усиливает давление на правозащитников и журналистов — за последние недели в республике закрыты десятки некоммерческих организаций.

Сейчас на белорусской территории два российских военных объекта: РЛС системы предупреждения о ракетном нападении и узел связи с подводными лодками. Договор их аренды был продлён в начале июля. В Кремле, комментируя заявление Лукашенко, подчеркнули, что никаких переговоров о других объектах и частях не ведётся.